Telecantabria - 14/03/23



La mayoría parlamentaria de regionalistas y socialistas evitaron ayer que la oposición sacara adelante una propuesta de VOX para que el gobierno cesara a todos los altos cargos de libre designación de la Consejería de Obras Públicas. Una petición a la que se sumaba la propuesta de que la Intervencion General del Gobierno de Cantabria investigue todas las obras adjudicadas por las consejerías del PRC. La oposición defendió esta propuesta ligando la supuesta trama de comisiones ilegales detectada en el departamento de Obras Publicas a la dirección politica de la consejería por parte del PRC desde 1995. El portavoz socialista respondió pidiendo que no se extendiera la sombra de la corrupción por intereses partidistas, mientras el PRC defendía la honestidad de sus militantes

Para evitar posibles casos similares, el Gobierno va a reforzar los controles en materia de contratación, exigiendo que los expedientes presenten la firma de dos funcionarios, no únicamente de uno como hasta ahora.



El Sindicato TÚ, denuncia el precario estado del Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas, tanto a nivel de medios humanos como técnicos. Aseguran que el 70 por ciento de la relación de puestos de trabajo está vacante, o con empleados temporales, o próximos a la jubilación. Dicen que no se cubren las bajas, los camiones no cuentan con los dispositivos de seguridad obligatorios y los vestuarios no tienen agua caliente. Es el cóctel perfecto, dicen, para contratar a empresas privadas, algunas, afirman, entre las investigadas en el Caso Carreteras. Le han hecho llegar estas demandas al presidente Revilla, lo conocía ya el Consejero y se las presentarán también a los grupos parlamentarios.