Telecanarias: El tiempo en Canarias - 28/06/2023 | RTVE Play

Las altas temperaturas nos dejan hoy en Canarias dos récords mensuales de valores mínimos. El primero en la isla de Tenerife, en Puerto de la Cruz 24.1ºC y el siguiente en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas los termómetros no han bajado de los 22.6ºC. Hemos tenido mínimas más elevadas en el sur de Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajana no han bajado los termómetros de los 29ºC de mínima. Noche sofocante y el día no lo está siendo menos. En el sur de Gran Canaria se prevén valores rondando los 40ºC, de hecho, Gran Canaria y también Fuerteventura están en aviso naranja por temperaturas superiores a los 37ºC, el resto de Canarias aviso amarillo por valores también elevados. Seguimos con la masa de aire cálido sobre nosotros, mañana empieza a retirarse un poquito por el norte, empiezan a bajar algo las temperaturas.

Mañana Las Palmas de Gran Canaria se queda con 27ºC. Sigue haciendo calor pero algo menos y no tenemos avisos naranjas, tenemos avisos amarillos Gran Canaria y en las islas occidentales valores de 34 a 36ºC. Estabilidad en los cielos, pero con algo de calima que se extiende por las islas occidentales.

