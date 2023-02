Telecanarias: El tiempo en Canarias - 23/02/2023 | RTVE Play

De momento no hay cambios, se repite día tras día el tiempo en Canarias. De nuevo precipitaciones con acumulados esta mañana entre 1 y 6 litros-m2. La tendencia en las próximas horas es que en la vertiente norte de las islas occidentales, de Gran Canaria, no en Lanzarote y Fuerteventura, por aquí ambiente variable, pero en el resto puede haber alguna precipitación de carácter débil. Las temperaturas, 21ºC en las dos capitales canarias.

Mañana seguimos prácticamente igual. Viernes nublado, sobre todo en la vertiente norte, nubes compactas hacia el norte de Lanzarote. No se descartan precipitaciones de carácter débil con apertura de claros a medida que nos desplazamos a la vertiente sur de las islas occidentales. Viento del noroeste y temperaturas con ligeras variaciones, 21ºC a mediodía las dos capitales canarias, al igual que en San Sebastián de la Gomera, Puerto del Rosario o en Arrecife, Lanzarote.