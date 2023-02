Telecanarias: El tiempo en Canarias - 07/02/2023 | RTVE Play

Martes de tiempo un tanto inestable en las Islas Canarias. De momento durante la mañana se han producido precipitaciones, cantidades entre 1 y 6 litros por metro cuadrado. La tendencia a lo largo de las próximas horas es que no se descarte nuevas precipitaciones especialmente en las islas de mayor relieve. Sobre todo en el interior y en el norte se van rompiendo las nubes en Lanzarote y en Fuerteventura. Y mañana a nivel de la superficie terrestre seguimos con el anticiclón, al norte-noroeste genera ese viento de componente norte noroeste que sopla en general flojo con algunas rachas moderada. Sigue arrasando nubes hasta la vertiente norte, no se descarta que a lo largo del día puede haber algunas precipitaciones en las islas de mayor relieve de carácter débil. No se esperan ya en Lanzarote o en Fuerteventura. Y todo ello con temperaturas con ligeras variaciones, 21 grados a mediodía Santa Cruz de Tenerife, 20 de máxima en Las Palmas de Gran Canaria.

Más información en TVE Canarias