Telecanarias: El tiempo en Canarias - 03/10/2023 | RTVE Play

Otro día de calor en Canarias con los avisos amarillos activados por temperaturas rondando o superando los 34º C. Además la calima vuelve a penetrar por el sur del archipiélago. Mañana la calima se va extendiendo por buena parte de Canarias afectando sobre todo a las islas occidentales. Donde no tengamos calima nubes altas dejando el cielo velado.

Las temperaturas se mantienen elevadas, ganando grados por el oeste, en Lanzarote y Fuerteventura se mantienen con ligeras variaciones. En definitiva otro día de mucho calor.

Todo el archipiélago está en aviso amarillo por valores que rondan o superan los 34º C que pueden marcar los termómetros en San Sebastián de la Gomera, uno más en La Orotava, Tenerife, y también en el sur de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana. Nos quedamos con 31º C Santa Cruz de Tenerife, 25º C a mediodía en Las Palmas de Gran Canaria.

