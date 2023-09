Telecanarias: Telecanarias - 25/09/2023 | RTVE Play

Quien pague o no pague el entierro que es una llamada de atención es secundario, porque parece que el problema es quien paga y no, no. El problema es que vienen niños muertos porque el gobierno de España y el de la Unión Europea no hace nada. Y hoy Ángel Victor Torres sale a pedirme explicaciones cuando ha estado escondido durante años con el gobierno de España y no me parece ni digno, ni decente.