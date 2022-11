Telecanarias: Telecanarias - 11/11/2022 | RTVE Play

El caso mascarillas podría no ser el único. Según un informe de la audiencia de cuentas durante la pandemia se realizaron presuntamente varias compras de material sanitario sin comprobar la solvencia de las empresas suministradoras. Un informe que no se elevó a pleno por el voto en contra de tres de sus miembros. El Gobierno Canario dice que si el informe no está aprobado, no existe.