El ascenso tendrá que esperar. El Tenerife no pudo con el Girona en la vuelta de la final del play off y se queda a las puertas de Primera División.

Miles de aficionados blanquiazules esperaban una fiesta que no llegó, con toda la isla pendiente de lo que ocurría en el Rodríguez López.