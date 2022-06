Telecanarias Canarias en 2' - 17-06-2022 No habrá cuarta dosis contra el COVID para toda la población.El Consejo de Salud no la ha aprobado a pesar del anuncio de la ministra de Sanidad,... 00:01:29 Recomendado para todos los públicos

No habrá cuarta dosis contra el COVID para toda la población.El Consejo de Salud no la ha aprobado a pesar del anuncio de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Los expertos recomiendan seguir inoculando a los mayores de 80 años y a los grupos de riesgo.

