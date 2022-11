Somos documentales - Vecinos en la sabana africana - Documental en RTVE

Tres de los más grandes constructores del mundo animal viven en la sabana africana: pájaros tejedores republicanos, cerdos hormigueros y termitas. Las aves tejedoras construyen nidos comunitarios que pesan toneladas y albergan a centenares de individuos de la misma especie; los cerdos hormigueros excavan su vivienda bajo tierra, y las termitas construyen rascacielos con arena, saliva y excrementos. Pero estos animales no viven solos en sus impresionantes casas: pequeños insectos, reptiles, aves y hasta grandes mamíferos viven con ellos. Estas diferentes especies no solo viven juntas, también se benefician de compartir un techo. Algunos protegen el piso compartido, otros brindan alimentos o servicios de limpieza no solo para ellos, ¡sino para toda la comunidad!