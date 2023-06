La gran estación de tránsito de las aves: el Marjal de Turov Disponible hasta: 29-12-2025 17:22:00 Programas para todos los públicos VO

Sinopsis En el Sur de Bielorrusia cada año se produce un fenómeno único en el planeta. Miles de aves descansan en su viaje migratorio en esta reserva natural, desde principio de primavera hasta finales de otoño. Conocemos a las especies más destacadas, el origen y destino de sus viajes y la razón por la que paran aquí a descansar. If there is a bird's paradise, where is it? The Pripyat River, near the city of Turov. This is also where a uniquely amazing phenomenon in the history of the planet took place. The ecosystem developed there towards a new sort of natural landscape--the floodplain meadow

Ficha técnica Dirigido por Aliaksandr Myshalau Géneros Ciencia y futuro