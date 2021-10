"Los sentidos en la sabana" Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Sinopsis Este capítulo evalúa el uso que los animales de la Sabana hacen de sus sentidos, cómo usan la vista, el olfato, el gusto y el tacto. No se puede generalizar con ellos puesto que cada especie ha desarrollado sus sentidos de acuerdo a unas características propias adaptadas a su entorno y que les sirven para escapar de sus depredadores pero también para organizar su vida social y familiar. Para el elefante, será el oído y el olfato, para los rinocerontes, ya que su vista no es buena, su oído es muy agudo y su olfato también. Para la jirafa, será la agudeza visual, distingue colores y también su oído es muy agudo. Los herbívoros, utilizan el sentido de la vista y el olfato. Los búfalos utilizan el olfato para todo, ya que no oyen bien. Los felinos ven por la noche, como el ser humano por el día. Para casi todas las aves, el sentido de la vista es la principal arma para moverse en la sabana, incluso alrededor del ojo, algunos tienen protección. Sus sentidos les ayudan a sobrevivir. Contenido disponible hasta el 28 de septiembre de 2021.

Ficha técnica Dirigido por Jean Marc Dauphin Géneros Ciencia y futuro