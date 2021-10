"Los dos Escobar" Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Pablo Escobar era el capo de la droga más rico y poderoso del mundo, gobernando el Cartel de Medellín con puño de hierro. Andrés Escobar fue la mayor estrella del fútbol en Colombia. Los dos no estaban relacionados, pero sus destinos estaban fatalmente entrelazados. El dinero de la droga de Pablo había convertido al Equipo Nacional de Andrés en campeones sudamericanos, favoritos para ganar la Copa Mundial de 1994 en Los Ángeles. Fue allí, en un juego contra Estados Unidos, donde Andrés cometió uno de los errores más impactantes en la historia del fútbol, anotando un "gol en propia puerta" que eliminó a su equipo de la competencia y finalmente le costó la vida. THE TWO ESCOBARS es un examen fascinante de la intersección de los deportes, el crimen y la política. Para los colombianos, el fútbol era mucho más que un juego: toda su identidad nacional dependía del éxito o el fracaso de su equipo. Contenido disponible hasta el 23 de septiembre de 2021.

Ficha técnica Dirigido por Jeff Zimbalist Géneros Biografías Más información IMDb.com