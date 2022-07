Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12) Sub

David está saliendo con la hija del Señor Larrea, directivo de la compañía para la que trabaja. Mientras su única preocupación es elegir el regalo perfecto para el cumpleaños de su suegra, él y su compañero de trabajo Mudo se ven envueltos en una extraña situación: llevar al Señor Larrea inconsciente y golpeado a su casa tras encontrarlo desmayado en su oficina. Lo que no podían imaginar es que Edu y Gio, socios de una pizzería del centro, habían intentado secuestrar al Señor Larrea como parte de un plan perfecto que resolvería sus problemas financieros, pero habían cometido un pequeño fallo: secuestrar al hombre equivocado que casualmente es el padre de Edu. Los problemas no han hecho más que empezar.