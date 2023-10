ELS PETS Bon dia (Los conciertos de Radio 3, 1999) | Simfonola

Després d’una primera etapa associada a l’etiqueta de “rock agrícola”, el trio de Constantí va treure pit amb aquest himne de pop eufòric i corrosiu. Lluís Gavaldà havia passat una temporada a Londres en ple esclat del Brit-pop i, molt cofoi perquè, per una vegada, el seu gust personal coincidia amb un fenomen del moment, va tornar a casa empeltat de les melodies de grups com ara Blur, The Boo Radleys o Supergrass. El tema ‘Bon dia’ en va ser el fruit més diàfan, tot i que presenta un doble fons: en contrast amb la tornada eufòrica, la lletra ens parla d’uns personatges més aviat obscurs o roïns, inspirats en figures reals del barri vell de Tarragona. El protagonista de la cançó està emprenyat, i la presència del “sol ben insolent” redobla el seu mal humor. De tot plegat en va sortir un clàssic del pop català.