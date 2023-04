Les xarxes tenen un paper fonamental en les relacions socials i també en les sexuals. Apps com Tinder o Instagram es fan servir per buscar sexe, parella i també per exhibir-se. La manera actual per lligar i conèixer gent, ja no té res a veure a la d'abans. Ho veiem a 'SexBand' amb La Terremoto de Alcorcón, Lola Vendetta i la tik toker Carla Flila.