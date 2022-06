El Govern ha anunciat el nou pla de mesures de mobilitat a partir de Sant Joan per fer front a l'increment dels episodis de congestió a l'AP-7. La Generalitat implantarà nous carrils addicionals, restringirà parcialment el pas de camions i instal·larà grues en diferents punts de la via per evitar retencions els caps de setmana. Segons el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, aquesta via ha augmentat prop de 40% el trànsit total i concentra el 20% de les víctimes mortals de la xarxa viària de Catalunya.