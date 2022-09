Secundaris - Sue Chávez, cap de cuina de la xef Carme Ruscalle

La Sue Chávez és la cap de cuina i mà dreta de la xef Carme Ruscalleda. La mexicana ens encendrà els fogons del restaurant Sant Pau per conèixer com és el seu dia a dia, com elaboren nous plats i veurem la sessió de fotos dels 30 anys del restaurant amb el prestigiós fotògraf Carlos Allende.

Entrarem també al restaurant Moments de l'hotel Mandarin Oriental, per veure la relació amb el xef Raül Balam i com creen, juntament amb la Carme, un menú especial per al Liceu.