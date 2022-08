La Sandra Bruna és l'agent literària del guanyador del Premi Nadal 2018 Alejandro Palomas, entre molts altres escriptors. El programa visita l'agència literària per conèixer com és el dia a dia i com se seleccionen nous autors per representar.





'Secundaris' també s'apropa als estudis de Ràdio 4 per veure com s'enregistra la secció de literatura del programa 'Amics i Coneguts' amb la Silvia Tarragona. A més, per saber com és la relació entre els autors i els agents, l'equip del programa s'endinsa a les entranyes del Grup Planeta.





I finalment, mostra com es prepara el Sant Jordi i com ho viuen des de dins tant els autors Francesc Miralles i Coia Valls, com tots aquests professionals que han passat al llarg del programa.