Secundaris - Òscar Dorta, actor d'escenes de risc

L'Òscar Dorta és un dels actors d'escenes de risc més prestigiosos del nostre panorama audiovisual. Entre moltes altres produccions, va ser l'encarregat de doblar les escenes de l'Imanol Arias a la pel·lícula "Anacleto".

Veurem com es formen s'entrenen els actors, com va ser el rodatge de la pel·lícula "Anacleto" i com es fa un salt des d'un globus aerostàtic.

També visitarem les instal·lacions d'In Extremis per veure com planegen el rodatge d'un accident entre dos vehicles o com es fabrica l'atrezzo de les pel·lícules d'acció.