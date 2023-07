Hablamos con un corredor de los encierros de San Fermín

En 'La Hora de la 1' hablamos con el corredor Alberto Ariza, sobre los encierros de San Fermín. En este cuarto día de carrera se han vivido momentos de máxima tensión: "Siempre corro en la curva de Telefónica y hoy he corrido mal. Era un encierro difícil. Lo importante de hoy era acabar entero", explica.

"Cuando corres en lo que estás pensando es en buscarte hueco, y el braceo de los corredores te sale solo, es instintivo. Cada carrera es un mundo, a veces acabas y estás muy contento, pero cada día es una cosa nueva. Cuando ves a un compañero que ha sido pillado es difícil gestionarlo, pero es parte de la esencia, si no tuviéramos ese miedo al toro no sería lo mismo", relata este corredor experimentado.

Para finalizar, Ariza expresa lo que supone para él correr en las fiestas de Sanfermines:"Es un sueño que tengo desde niño, me levantaba, me ponía el pañuelico al cuello y veía el encierro. He tenido la suerte de que ahora esos corredores que yo veía y admiraba por la tele son ahora mis amigos. Estar delante de los toros es muy bonito".