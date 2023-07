Saber vivir - 02/07/23

El médico responde: cómo nos afectan los nervios (estrés y ansiedad) a la salud general del organismo, y cómo calmarse de la manera más "natural", con la Doctora Alegría.



Modas y mitos: ¿por qué no adelgaza una persona con kilos de más?, ¿es porque no "quiere" (pereza), porque no puede (fuerza de voluntad) o porque no sabe (desconocimiento)?, con Paloma Quintana.



Ciencia y salud: qué comían nuestros padres y abuelos en la época del hambre, en los años de posguerra, y por qué en muchos casos era una comida más saludable, con David Conde.