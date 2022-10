Rincones de Australia - Episodio 15: Rupanyup y Minyip - Documental en RTVE

Nos dirigimos a Wimmera, al oeste de Victoria, para conocer poblados que no podrían sonar más australianos ni queriendo, Rupanyup y Minyip. Algunas personas opinan que estas grandes planicies son inquietantes. Pueden parecer vacías e incluso desoladas, pero que no os engañen, están llenas de acción, si sabes dónde mirar. Hay oportunidades para los valientes y mucho aprecio hacia el pasado. Con sus épicos paisajes y sus calles, que parecen congeladas en el tiempo, Wimmera ha servido de localización a algunas películas y series australianas de renombre. Por aquí, lo que parece normal, puede resultar mágico. En la tierra de los garbanzos y las lentejas, me he propuesto descubrir cómo late esta comunidad y como consiguen, estos viejos poblados, mantenerse con vida.