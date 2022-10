Rincones de Australia - Episodio 7: Héroes locales - Documental en RTVE

En este episodio especial os muestro a algunas de mis personas favoritas, que son, según creo, héroes locales. Siempre que me adentro en el continente, conozco a personas aparentemente ordinarias que hacen cosas extraordinarias. A lo largo de los años he viajado a lugares magníficos con rincones de Australia, he conducido por paisajes calcinados, caminado por playas azotadas por el viento y explorado cascadas que te dejaban sin aliento. He visitado comunidades costeras, pueblos dormitorio y regiones agrícolas y mineras. Pero son las personas a las que he conocido a lo largo del camino las que son realmente inolvidables, las valientes y atrevidas, las jóvenes y jóvenes de corazón, las salvajes y decididas, las pasionales y persistentes. Son algunos de los rostros que forman esta nación. Lo rural les corre por las venas.