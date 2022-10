Oviedo - Málaga: resumen del partido de la 12ª jornada Segunda División

El estreno de Álvaro Cervera como técnico del Real Oviedo no fue vistoso pero sí efectivo: los azules se impusieron por la mínima a un Málaga que tuvo ocasiones pero no puntería y rompieron así una racha de ocho jornadas seguidas sin ganar y tres derrotas consecutivas en el Carlos Tartiere.

El partido siguió un guión en cierto modo esperado y fue el Málaga quien llevó el peso del juego hasta acabar con el 60% de la posesión a su favor y el doble de ocasiones que el primer once de Cervera como técnico azul, con Javi Mier como principal novedad en el ataque junto a Bastón.