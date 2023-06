Repor: Abeja busca flor | RTVE Play

Las abejas han sido, históricamente, animales beneficiosos para el ser humano. Gracias a ellas se polinizan las flores, y esto favorece tanto a los cultivos como a la flora salvaje. Están, pues, en los primeros pasos de la cadena trófica y por eso se dice que si desapareciesen, en breve acabaría la vida en la tierra. En España, además se han convertido en un sector profesional circunscrito a la ganadería. A medida que florecen los montes, los campos de cultivo y los árboles frutales, los apicultores trasladan su “ganado” a kilómetros de distancia buscando nuevas flores que puedan libar. Un trabajo físico duro, porque se mueven cientos de colmenas, llenas, o medio llenas de miel. Pesan más de 35 kilos cada una, cerca de 50 si están llenas. Y el trabajo debe hacerse de noche, cuando están recogidas dentro de cada colmena, para no dejarlas trabajando en el campo. Una actividad que hoy en día no sólo se realiza para buscar la floración, sino también para encontrar un refugio climático que salve los enjambres de las altas temperaturas.

De las colmenas se extraen productos como la miel, la cera, el polen, el propóleo o la jalea real. Cada paso necesario durante el proceso de producción (luz, agua, gasóleo, etc…), como en todos los sectores, ha incrementado sustancialmente su precio llegando a asfixiar a los apicultores. Estos, además, denuncian que existe una competencia desleal con productores de fuera de la Comunidad Europea, que mezclan gran cantidad de miel extracomunitaria con miel española, etiquetando de forma engañosa. Aunque, según los laboratorios, no es habitual identificar adulteraciones significativas o casos de fraude en el sector.

Pese a todos los peligros, parece que, al menos, la pervivencia de la especie apis mellifera, especializada en la producción de miel, está asegurada. Algo que, según los biólogos, tiene mucho de positivo, porque continúa contribuyendo a la pervivencia del ecosistema. Aunque, también nos hacen notar la importancia de que esta especie no acabe por desplazar del todo a las cerca de mil especies de abejas que existen en España.