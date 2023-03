Repor - Las grietas de San Fernando

La pesadilla para los vecinos de San Fernando de Henares no ha cesado desde que en el año 2015, se inaugurara la última estación de la línea 7B del metro de Madrid: Hospital de San Fernando de Henares. Para llegar hasta allí se realizó un cambio de última hora en el trazado: ampliando el plan original a dos paradas más. En esa modificación, y en el método de trabajo escogido para hacer el túnel (la tuneladora) radica, según los expertos, el problema que años después, sufre el subsuelo de San Fernando, y con él, cientos de viviendas.

La ciudad de San Fernando de Henares está rodeada por dos ríos, el Henares, y el Jarama, y consta de un subsuelo por donde también circulan corrientes subterráneas. Al abrir el túnel del metro, el agua buscó su curso y acabó provocando daños en algunos edificios, muchos irreversibles. Para solventar ese problema, se iniciaron las obras de inyección de hormigón en el subsuelo, cerca de las casas afectadas, con las molestias que eso supone para los vecinos que siguen viviendo en la zona, y para los que han tenido que ser evacuados por seguridad. Pero los problemas continúan, y el radio de viviendas que presentan grietas es cada vez mayor, por lo que los sanfernandinos sospechan que las inyecciones de hormigón están empujando el agua hacia otras zonas del pueblo, agrandando el problema, en lugar de contenerlo.

Mientras las obras continúan, algunos edificios que amenazaban ruina han sido derribados. Esos primeros vecinos, después de casi dos años fuera de casa, viviendo en “aparthoteles”, en otros pisos de alquiler, o en casas de familiares, han comenzado a recibir las primeras ofertas de compensación por daños por parte de la Comunidad de Madrid. Son importes por encima del precio del catastro, pero muy por debajo del precio de mercado, por lo que no les permite comprarse ninguna vivienda similar en su ciudad. Por otro lado, los comerciantes que también han tenido que abandonar sus negocios en la zona 0, no han recibido todavía compensación alguna, y sufren consecuencias económicas y de salud.