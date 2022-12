Radiofreqüències - Microfeel & Santiago Bartolomé presenten "Fractal Listening"

Microfeel & Santiago BArtolome presentan su álbum "Fractal Listening" en formato AV live set para el Ciclo "Epojé. Música, vanguardia y tecnodesafíos" en la Bienal de Música de Córdoba 2022 (AR).



Epojé surge de este nuevo momento estético y tecnológico con la intención de provocar un disloque que invita a suspender el juicio y

devenir, simplemente, creación artística. Desde un enfoque multidimensional y a través de la puesta en juego de diversas herramientas, instrumentos, cuerpos, tecnologías multimedia y sensoriales, percepciones, disciplinas, formas, formatos y disposiciones, colocamos el sonido entre paréntesis para explorar las conexiones creativas entre música y tecnología.

CREDITS (Album)

All tracks written and produced by Sebastián Seifert (Microfeel)

and Santiago Bartolomé

Except * L.E.D.S.H original version composed by EQUIPO (Juan Cristóbal

Saavedra) remixed by Sebastian Seifert (Microfeel) & Santiago Bartolomé



Recorded by Santiago Bartolomé and Sebastián Seifert (Microfeel)



Santiago Bartolomé: Trumpets, FluguelHorn, Electronics and Vocals

Sebastián Seifert: Electronics, Synths and Guitars.



Leonardo Prakash: Sitars on tracks 1, 3 and 6



Recorded at Camarón Brujo Música by Naku Berneri (Buenos Aires -

Argentina 2021)

Analog Synths recorded at La Siesta del Fauno Studios. Mixed at La

Siesta del Fauno Studios by Lucas Romeo, Ernesto Romeo, Santiago

Bartolomé and Sebastián Seifert (Buenos Aires - Argentina 2022)



Mastered by Sebastián Cordoves. (Berlin - Germany, 2022)





Artwork by SEBASTIAN SEIFERT. Design by RANDOMIKA.COM

© Dialog – Made in ARGENTINA.

© 2022. All rights reserved.

“Thanks to everyone who helped with spiritual, moral and

technical support on this album.” MICROFEEL & Santiago Bartolome

CREDITS (Video)

Dir & Cámara : JONATAN MAGARIO

Colorista : CHRISTIAN LEIVA

Dir. Fotografía : GERMÁN BELLO

Grip : GONZALO VALENZUELA

Gaffer : EUGENIO PRINCE

Técnica de Visuales : SOFÍA GARAZURRETA

Rental : GvPro rental & estudio

Edición Final i Crèdits per Radiofreqüències: FELIPE IBÁÑEZ (Ibanezdesign)