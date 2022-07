Las medusas son animales particulares no solo por su aspecto físico, también por sus características a nivel biológico, lo que ha hecho que diversos científicos las hayan estudiado a conciencia. En mares y océanos de todo el mundo habitan medusas de diversas especies desde hace unos 500 millones de años, viviendo en nuestro planeta incluso antes que los míticos dinosaurios. Pero no es nada fácil encontrar un fósil de medusa porque, tras su muerte, no tardan mucho en desaparecer al estar compuestas por un 95% de agua.