¡Qué animal! ¿Cómo cazan las ninfas de libélula? Las libélulas son seres fascinantes por características como su aspecto físico, pero una de sus mayores curiosidades es la letalidad de sus fauces... 00:05:40 Recomendado para todos los públicos

¿Cómo cazan las ninfas de libélula? Recomendado para todos los públicos Sinopsis Las libélulas son seres fascinantes por características como su aspecto físico, pero una de sus mayores curiosidades es la letalidad de sus fauces cuando se encuentra en su fase de ninfa. Estas jóvenes libélulas son grandes cazadoras pudiendo ser muy voraces gracias a su increíble aparato bucal. Ficha técnica Géneros Ciencia y futuro Idiomas Castellano

[an error occurred while processing this directive]