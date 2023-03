Triquell, Roc Esquius, Mingo Ràfols i Barcelona Gospel Messengers

Transgressor, romàntic, revolucionari, sensible... El cantant Triquell ha visitat 'Punts de vista' per presentar-nos el seu primer disc 'Entre Fluids', un àlbum on mostra la seva versatilitat artística. Ha interpretat el single 'Road Trip' en acústic.

Els actors Roc Esquius i Mingo Ràfols han parlat d''Un concert a la Casa Blanca', una obra teatral sobre la trobada històrica de Pau Casals i J.F. Kennedy l’any 1961. Amb aquest espectacle, faran gira per més de 30 ateneus de Catalunya.

L'escenari del programa ha sonat a ritme de gospel amb Barcelona Gospel Messengers. Han interpretat 'We Acknowledge You' i els podreu veure en directe al Festival Internacional 'One Heart' que se celebra a Barcelona de l'11 al 16 d'abril.