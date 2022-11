Tricicle, Rocío Quillahuaman i Momi Maiga | Punts de vista

Hi ha moments on sobren les paraules, però membres de Tricicle, aquestes no han calgut mai. Joan Gràcia, Carles Sans i Paco Mir s'acomiaden del seu públic de forma definitiva al Liceu amb 'Hits-Chimpum!', una recopilació dels seus millors gags.

'Marrón' és una història de vida. Un llibre sensible on a través de dosis d’humor i il·lustracions, Rocío Quillahuaman explica el camí fins a trobar el seu lloc al món després d’haver-se enfrontat al racisme i a la misogínia.

L'artista senegalès Momi Maiga li ha donat el punt musical al 'Punts de vista' d'avui a través dels ritmes tradicionals del Senegal i els sons de la Kora, un dels instruments més venerats de la seva regió.