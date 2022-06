El talent de Paula Bonet l'ha dut per mig món i d'alguns d'aquests viatges neix el seu darrer llibre: 'Los diarios de La Anguila' . Un recull de dibuixos, esbossos i idees que van ajudar a Bonet a donar forma al seu projecte 'L'Anguila'.

Tot i que havia de sortir l'any 2020, Andrea Santiago per fi ha publicat el seu primer disc 'Prenderle fuego a todo'. Una declaració d'intencions que la situa com una de les noves promeses del pop nacional. Ens interpreta en directe un dels temes: 'Tundra'

Teresa Helbig és un dels grans noms de la moda catalana. El seu lema és "Una dona Helbig mai passa desapercebuda". El que va començar per les costures d'un vestit de casament, ha acabat amb una de les carreres més consolidades en el sector tèxtil. Fa més de 25 anys es dedica en cos i ànima a la indústria de la moda i ara seu al nostre programa per repassar la seva trajectòria.

La secció musical de la Dolo Beltrán d'aquesta setmana ve marcada per l'actualitat del Sónar. Ens en destaca les propostes més interessants que s'hi poden veure.

La Desirée de Fez ens porta com cada setmana les estrenes de la cartellera cinematogràfica i en aquesta ocasió s'avança una setmana per oferir-nos una de les seves pel·lícules preferides.

Lluís Coloma és un d'aquells locals que ens haurien de fer sentir molt orgullosos. És un dels pianistes de blues actuals més actius i reconeguts de l'escena europea en el gènere del Blues i el Boogie Woogie. És considerat com un virtuós del piano en aquests estils. Amb "his musical Troupe" acaba de publicar el seu darrer treball 'Trip to Everywhere', 11 temes compostos per ell del que ens interpreta en directe: 'Tijuana Riders'.