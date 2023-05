Punts de vista - Stay Homas, Caye Casas i Lal'ba

Els 'Stay Homas' han sortit de casa per presentar-nos “Homas”, un disc on canvien els cubells i les joguines per lletres més madures i personals. El primer single, 'La Nòria', n’és un exemple: una cançó dedicada a les persones que sempre són a prop… Que són 'casa'.

El director i guionista Caye Casas ha parlat del film 'La mesita del comedor', una pel·lícula que acaba de ser premiada al BIFF de Brussel·les, un dels més importants del gènere. També va aconseguir Millor Guió al Festival de Cine de gènere de Sud Amèrica.

Finalment, la banda Lal'ba ha presentat el seu últim disc 'No hi ha dies dolents', un nou treball amb 9 cançons plenes d'optimisme que piquen l'ullet a la cultura catalana.