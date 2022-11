Sopa de Cabra, Wax & Boogie i Lucia del Greco

Fa 30 anys es va publicar el disc ‘Ben endins’ de Sopa de Cabra. Un àlbum que continua sent el més venut de la història del pop-rock català. Per celebrar el final d’una llarga gira commemorativa, el 26 de novembre actuaran al Palau Sant Jordi i demostraran per què són llegenda de la nostra música. A ‘Punts de vista’ ens han regalat una interpretació en acústic de la mítica cançó ‘L’Empordà’.

S’ha de tenir valentia per qüestionar el paper de la família, una estructura que sembla inamovible i on els rols solen estar molt marcats. A l’obra ‘El desig del cor’, ens endinsem a una història on els instints i els desitjos més viscerals xoquen amb allò que està permès. La seva directora, Lucia del Greco, ha vingut a ‘Punts de vista’ per explicar-ne tots els detalls.

En els últims anys, Wax & Boogie s’ha convertit en un dels millors i més valorats formats del panorama del blues, del rhythm-and-blues i del boogie-woogie. Ster Wax i David Giorcelli tenen un coneixement del llenguatge de la música negra molt ampli, ric i variat. Aquest cap de setmana tocaran al Cicle Blues & Boogie de L’Hospitalet de Llobregat.