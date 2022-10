Socialpoint, un referent dels videojocs per mòbil

Socialpoint és un dels emblemes de la indústria del videojoc per mòbil. La startup fundada el 2008 va crear el joc ‘Dragon city’, que acumula més de 450 de descàrregues en 220 païssos en els seus deu anys d’història. Aquest any, els videojocs per mòbil generaran més de 130.000 milions de dòlars a tot el món. Barcelona s’ha convertit en la capital del sud d’Europa de la indústria d’aquests tipus d’aplicacions.