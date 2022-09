Punts de vista - Sidecars, Dirrrty Boys i Marie Pratt

El 12 de febrer de 1993, a la ciutat de Liverpool es va cometre un dels assassinats més colpidors de la història recent, tant per les circumstàncies, com per l’edat dels assassins: dos nens de només 10 anys. Aquesta història tan terrible i aquells dos nois, són els protagonistes de ‘Dirrrty Boys’ una obra de teatre que s’estrena el 21 de setembre al Teatre Akadèmia. Per parlar-ne visiten ‘Punts de Vista els seus protagonistes, Sergi Espina i Martí Cordero, i la directora Àgata Casanovas.

El grup madrileny Sidecars presenta el seu últim treball, ‘Trece’, publicat el 16 de setembre. Comencen una gira que els portarà a actuar el 23 de desembre al Sant Jordi Club.

D’altra banda, l’artista catalana Marie Pratt, qui barreja el R&B, el Soul i el Pop, interpreta ‘I wanna be proud’, una cançó que forma part del seu últim disc: ‘Estic Vivint’.

Finalment, totes les novetats teatrals amb Miriam Tortosa i parlem de videojocs amb Oriol Bartumeu.