Tot i que de ben jove ja tenia molt clara la seva vocació i que el seu pare li va inculcar la passió per la música, les primeres experiències professionals de Marcos Borrego van ser com a butaner. Però tot això ja ha quedat molt enrere i actualment Demarco Flamenco és un dels artistes més exitosos en el terreny de por flamenc. Ara ens presenta el seu tercer àlbum d'estudi, 'En un sola palabra', mentre fa una parada de la seva gira que l'ha dut per tota Espanya. Ens interpreta en directe el tema 'Arrepentimiento'



Belbel. Pocs cognoms diuen tantes coses com el seu, i és que és nomenar-lo i tothom que estimi una mica el teatre ja sap de qui parlem. El seu llegat en la cultura catalana és incommensurable, i no només a escena, ara ha estrenat la seva faceta literària amb èxit. El seu llibre 'Morir-ne disset' ha estat guardonat amb el premi Sant Jordi d'Òmnium Cultural. Tot i que no és un relat autobiogràfic, l'autor sí que ha confessat que neix des de les seves entranyes.

La Miriam Tortosa tanca la seva secció de teatre setmanal fent un homenatge als actors. Més enllà de la purpurina, ens explica com és el seu dia a dia i com ho fan per sobreviure.

Amb l'arribada de l'estiu desembarca un dels festivals més emblemàtics de la ciutat de Barcelona. La setmana vinent, en concret el 29 de juny, comença una nova edició del Grec, i avui volem conèixer a una de les protagonistes d'aquesta edició.Cris Blanco, autora i protagonista de 'Grandíssima Illusione', un vodevil de ciència-ficció que fa més de dos anys que prepara i que és un homenatge a les arts escèniques.



Darrera secció d'arquitectura de la temporada de la Núria Moliner on ens convida a descobrir tresors amagats del disseny.

Té una personalitat única que l'ha convertit en una de les artistes més anomenades de la seva generació. La seva proposta va molt més enllà de la música, Sofia Ellar camina amb força fent de la seva proposta artística una performance 360. Les seves xifres de reproduccions i escoltes parlen per si mateixes i els seus fidels esperen el seu nou disc amb devoció. Abans de publicar-lo ens presenta el seu últim single, 'Canción de radio'.