Ruggero, Carlus Padrissa i Andreu Rifé

El cantant i actor italià Ruggero ha interpretat el single 'Se vive solo una vida' a l'escenari de 'Punts de vista'. El director d'escena de la Fura dels Baus Carlus Padrissa ha parlat de l'espectacle 'Carmina Burana', disponible al Teatre Tívoli a partir de demà.

El cantant i actor Andreu Rifé ha presentat 'Confessions d'un artista', una obra on explica secrets íntims de la seva carrera, com petits mites que va construir per fer més interessant el seu perfil. L'espectacle es podrà veure al Teatre Romea fins aquest dissabte.