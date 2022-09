Punts de vista Marie Pratt interpreta 'I wanna be proud' L¿artista catalana Marie Pratt, qui barreja el R&B, el Soul i el Pop, ens interpreta `I wanna be proud¿, una cançó que forma part del seu últim... 00:05:38 Recomendado para todos los públicos

Marie Pratt interpreta 'I wanna be proud' Recomendado para todos los públicos Sinopsis L’artista catalana Marie Pratt, qui barreja el R&B, el Soul i el Pop, interpreta ‘I wanna be proud’, una cançó que forma part del seu últim disc: ‘Estic Vivint’. Escriu les seves pròpies cançons i ha actuat a llocs com el Harlem Jazz Club, el Hard Rock Cafè de Barcelona o les Sales Diobar i Raima. Idiomas Catalán

