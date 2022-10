Pepa Plana guanya el Premi Nacional de Circ

Pepa Plana ha guanyat el Premi Nacional de Circ atorgat pel Ministeri de Cultura i Esport. Ha estat reconeguda per visibilitzar la dona en el món del circ i pel seu llenguatge innovador. Avui dia, la Companyia Pepa Plana és un referent nacional i europeu per la qualitat dels seus espectacles, amb els que ha girat per Europa i Amèrica Llatina fent-nos riure i reflexionar.