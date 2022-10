Pau Arenós, Valèria Sorolla, Conal Fawkes i Anna Andreu

La teoria de la truita perfecta és molt fàcil: una paella i un ou. Tot i això, la combinació no sempre surt bé. Pau Arenós és un expert en invents a la cuina, i no només els fa, també els tasta i fa un llibre que ha vingut a presentar a ‘Punts de vista’: ‘Cocina en casa’.

Amb 25 anys, Valèria Sorolla és una artista totalment multidisciplinària. Teatre, cinema, televisió i música, i tot just comença. El 30 de setembre es va estrenar ‘La consagración de la primavera’ de Fernando Franco, un film on és la protagonista. La pel·lícula es va estrenar al Festival de Cinema de Sant Sebastià i va encapçalar el rànquing de la crítica.

Acabem el programa amb l’actuació d’Anna Andreu. L’artista de Sant Quirze del Vallès té un estil que es caracteritza per la senzillesa, tant pel que fa a les lletres com per l’acompanyament musical. Presenta el seu segon treball ‘A mida’ i el pròxim 23 d’octubre actuarà a Budapest.

A més, totes les novetats teatrals i cinematogràfiques amb Miriam Tortosa i Desirée Defez