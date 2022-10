Pau Arenós fa receptes resultones al llibre 'Cocina en casa'

La teoria de la truita perfecta és molt fàcil: una paella i un ou. Tot i això, la combinació no sempre surt bé. Pau Arenós és un expert en invents a la cuina, i no només els fa, també els tasta i fa un llibre que ha vingut a presentar a ‘Punts de vista’: ‘Cocina en casa’. Un conjunt de receptes ‘resultonas’ per fer amb tota la família.