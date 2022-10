Octavi Pujades li dona una volta als contes de tota la vida

En una època on hi ha una certa obsessió per aconseguir la millor foto, l’actor Octavi Pujades s’ha convertit en l’antídot ‘anti postureig’. El seu sentit de l’humor i naturalitat han captivat milers de persones a les xarxes. Ara, recull aquestes vivències en el seu primer llibre: ‘No viene a cuento’. Un recopilatori de dotze contes clàssics narrats a la seva manera.