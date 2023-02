'Los monólogos de la vagina', New George i David Ràfols

L’any 1996 la dramaturga Eve Ensler va entrevistar més de 200 dones al voltant de temes com el sexe, les relacions amoroses o la violència de gènere. El resultat d’aquelles converses va ser 'Los monólogos de la vagina', una comèdia traduïda a més de 45 idiomes que, tot i fer riure, no deixa de dir veritats punyents i necessàries. Avui ens han visitat les protagonistes del muntatge que, actualment, podem veure a Barcelona: Meritxell Huertas, Alicia González Laá i Laia Alsina.

¿És possible combinar la música urbana amb les sardanes i un esbart dansaire? L'artista català New George ens ha demostrat que sí amb el seu últim disc d'estudi 'Isla Giorgio'. A 'Punts de vista' ha interpretat el single 'GTA'.

Hi ha cançons que són immortals. Continuen vives mentre algú recordi els seus versos, en toqui unes notes amb la guitarra o simplement xiuli la tornada. El cantant i compositor David Ràfols ha interpretat un clàssic del pop que no morirà mai: 'Beat it' de Michael Jackson.