La banda Miss Caffeina ha tornat al 'Punts de vista per presentar el seu nou EP 'Shanghái Baby'. L'actriu Nausicaa Bonnín i el director Miquel Romans han parlat de la pel·lícula 'Un cel de plom', un film que rememora la història de Neus Català i la seva entrada el 1944 a Ravensbrük, un camp de concentració nazi per a dones. Finalment, la banda de rock 'The Deathlines' ha presentat el seu primer LP 'Interzone'.