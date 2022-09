Punts de Vista - Meritxell Colell, Paula Mattheus i Namina

Després de l'éxit de 'Con el viento', Meritxell Colell torna als cinemes amb 'Dúo', la continuació d'aquella història. Protagonitzada per Monica Garcia, es caracteritza per l'ús de la dansa per explicar situacions complicades. La directora catalana ja prepara la seva propera pel·lícula "Lejos de los árboles" i ho fa dins el programa la Berlinale Talents, un programa pel qual han passat cineastes com Neus Ballús, Carla Simón o Clara Roquet.

La cantant i compositora basca, Paula Mattheus va deixar la seva faceta d'advocada per dedicar-se a la música. Sobretot canta a l'amor i al desamor. El seu proper disc sortirà aquesta tardor i de moment ja ha presentat quatre temes del mateix "La hipoteca" (amb Rozalen), "Tocado y hundido", "Para qué" (amb 'Despistaos') i "Efímera" (amb David Otero)

Namina és el nom artístic de Natàlia Miró. L'artista catalanobrasilera presenta el seu quart disc a 'Punts de Vista' acompanyada de Xavi Matamala, Pep Goles i Pep Rius. Un treball que barreja blues, música brasilera, folk i jazz.

A la secció de videojocs, Oriol Bartumeu repassarà la història de Nintendo i Miriam Tortosa parlarà del riure i dels diferents tipus de comèdia que podem trobar al teatre.