Punts de vista - Entrevista a Meritxell Colell

Després de l'éxit de 'Con el viento', Meritxell Colell torna als cinemes amb 'Dúo', la continuació d'aquella història. Protagonitzada per Monica Garcia, es caracteritza per l'ús de la dansa per explicar situacions complicades. La directora catalana ja prepara la seva propera pel·lícula "Lejos de los árboles" i ho fa dins el programa la Berlinale Talents, un programa pel qual han passat cineastes com Neus Ballús, Carla Simón o Clara Roquet.