La Mari de Chambao, María Hervás, Paula Koops i 'Diseñando tu amor'

La Mari de Chambao celebra 20 anys de carrera musical jugant amb la música com el primer dia i aprenent, perquè sorprendre el seu públic segueix sent el més important d’aquest ja llarg viatge. El 27 de desembre actuarà al Palau de la Música de Barcelona per tancar la 'Gira XX aniversario', dins del marc del Festival Mil·leni.

Enmig d’un escenari contingut i minimalista, arriba una revisió de 'Yerma', la tragèdia rural de García Lorca protagonitzada, en aquesta ocasió, per María Hervás. L'actriu ha visitat 'Punts de vista' per presentar aquesta obra de teatre que es podrà veure fins al 16 de desembre a la Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure de Montjuïc.

El projecte musical de l’artista madrilenya Paula Koops va néixer al juliol del 2020 amb el seu primer single ‘Magia en Caos’ i va continuar al llarg del 2021 amb la publicació de més cançons. El veritable creixement de l’artista va tenir lloc aquest any. A principis del 2022, Koops no arribava ni tan sols als 1.000 oients mensuals a Spotify i ara ja acumula més de 550.000. A 'Punts de vista' ha interpretat el single 'Sigo preguntándome', que formarà part del seu primer disc que sortirà a principis de 2023.

Després de triomfar a Mèxic i als Estats Units amb audiències milionàries, arriba a les sobretaules de La 1 la sèrie 'Diseñando tu amor'. Dos dels seus protagonistes, Gala Montes i Juan Diego Covarrubias han connectat des de Madrid amb Tània Sarrias per explicar-ne tots els detalls.