Marc Giró, Carla Rovira i Sergi Carbonell

Marc Giró és una font inesgotable d’energia i creativitat. Ha escrit tres llibres, ha col·laborat en diferents programes de televisió i fa ràdio diàriament. A 'Punts de vista' ha presentat el seu últim llibre 'Encara més pijos'. I a més a més, s’atreveix amb el seu 'Late xou' a RTVE Catalunya.

Carla Rovira es defineix a si mateixa com a actriu, creadora i gallina. I tot i que no sabem molt bé a què es refereix, queda clar que ha sabut emprendre el vol. Els seus textos han aconseguit diversos reconeixements, com el Primer premi al Torneig de Dramatúrgia del Temporada Alta.

L’ex Txarango Sergi Carbonell ha emprès un viatge en solitari amb 'Refugi', un treball que l’empodera com a compositor i ens transporta a un univers de cançons íntimes i un punt confessionals. A 'Punts de vista' ha interpretat 'Desaprenent'.